Si spoglia e si denuda davanti a tutti alla Stazione Garibaldi. La foto

Anche la Stazione Garibaldi conosce il degrado. Si parla spesso della Centrale ma non lontano (solo due fermate di metropolitana) le cose non vanno meglio. Lo segnala Riccardo De Corato, ex vicesindaco quando governava il centrodestra. "Tutta la città si è trasformata in una grande banlieu", ha affermato: "Sono curioso di vedere le prossime statistiche del gradimento dei sindaci".

La fotografia diffusa parla da sola. Un senzatetto, nell'area immediatamente esterna alla stazione, si denuda parzialmente, forse per espletare i propri bisogni corporali, in mezzo alla gente e sotto gli occhi di alcuni militari dell'esercito, in servizio nell'ambito delle pattuglie miste dell'operazione "strade sicure".

Ed è dell'inizio di giugno la denuncia dei tassisti che, all'aeroporto di Linate, nell'area riservata alle auto bianche in attesa di dirigersi verso gli arrivi dello scalo, durante il giorno si assiste anche a scene di sesso all'aperto, davanti a tutti.