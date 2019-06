250 metri di murale dedicato a Leonardo da Vinci (e un omaggio al Ponte Morandi)

Venticinque artisti selezionati con un bando, volontari, ragazzi delle scuole e normali cittadini, guidati dall'artista Gregorio Mancino detto Greg, si sono dati appuntamento per realizzare un murale su Leonardo da Vinci in un muro di 250 metri, che lungo via Pepe separa l'area ferroviaria di Garibaldi dal quartiere Isola.

Nel murale ha avuto posto anche una dedica speciale a Genova: un mosaico a forma di cuore realizzato in memoria delle vittime del Ponte Morandi, come espressione di solidarietà e monito verso la scienza, affinché sia al servizio dell'essere umano e non del profitto a qualsiasi prezzo.

L'iniziativa era denominata "Così mi piace" ed era promossa da Nuova Acropoli e Rete Ferroviaria Italiana. Dal 2011 è intervenuta in vari scali milanesi.