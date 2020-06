Tragedia nel cuore della movida di Milano, trovato il cadavere di un uomo in piazza XXV aprile

Tragedia in centro a Milano: un senzatetto di 56 anni, Tudor Rusu, è stato trovato cadavere in piazza XXV Aprile (zona Corso Como) nel primo pomeriggio di domenica 21 giugno. Secondo gli agenti della questura, intervenuti sul posto in seguito alla chiamata del 118, non ci sono dubbi che si tratti di una morte per cause naturali.

A scoprire il corpo privo di vita è stato un altro clochard che vive nella piazza nel cuore del quartiere della movida della metropoli lombarda. L'uomo, intorno all'ora di pranzo, ha chiamato Tudor ma senza ricevere alcuna risposta. Una volta avvicinatosi al giaciglio ha scoperto che non respirava e così è scattata la chiamata ai soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 in codice rosso ma i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Secondo quanto trapelato sembra che l'uomo sia morto nella prima mattinata.