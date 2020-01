Terrorizzata dai ladri in casa, la minacciano per farsi aprire la cassaforte: arrestati

È entrata in casa e si è trovata di fronte due ladri. Per lei, 60enne italiana, sono stati attimi di terrore, specialmente quando i due malviventi l'hanno minacciata per farsi ad aprire la cassaforte. L'epilogo? Le manette con l'accusa di rapina. È successo nella serata di venerdì 10 gennaio in via Arese a Milano, nei guai due moldavi di 21 e 18 anni.

Tutto è accaduto intorno alle 20.50 quando la donna è rincasata e ha trovato i ladri. I malviventi hanno prima cercato di farsi aprire la cassaforte ma poi hanno desistito e sono scappati in sella a due biciclette. La donna, spaventata ma senza nessuna ferita, ha subito chiamato il 112 e sul posto sono intervenute le volanti di via Fatebenefratelli.

Gli agenti hanno rintracciato i due ladri nei pressi di via Farini. Per loro sono scattate le manette con l'accusa di rapina.