"C'è un incendio", arrivano i vigli del fuoco ma stavano facendo una grigliata in casa

Stavano grigliando all'interno del loro appartamento. E hanno fatto tanto di quel fumo che i vicini erano convinti che all'interno dell'abitazione fosse in corso un incendio e hanno chiamato i vigili del fuoco. È una storia dell'assurdo quella che è accaduta in un appartamento al primo piano di un palazzo di viale Marche nel pomeriggio di lunedì 12 agosto.

Tutto è accaduto intorno alle 16.15, quando alcune persone hanno segnalato l'incendio ai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che hanno inviato sul posto tre mezzi: un'autopompa, un'autoscala e il carro soccorso. Una volta in viale Marche i pompieri si sono resi conto che non era in corso nessun rogo ma che alcune persone stavano grigliando salsicce e salamelle all'interno dell'abitazione.