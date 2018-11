Milano, agente Atm e vigile aggrediti in strada: fidanzati cercano di rubare le pistole, arrestati

Hanno iniziato prendendo a calci e pugni la porta di un bagno pubblico. Hanno continuato scagliandosi contro un agente di Atm e contro un ghisa della polizia locale. E hanno concluso la loro folle mattinata in carcere.

Due ragazzi - due fidanzati, entrambi italiani ed entrambi trentenni - sono stati arrestati giovedì mattina tra la stazione di Porta Garibaldi e Corso Como con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale in concorso.

Il loro "show" è iniziato alle 9.30 in punto, quando le due guardie Atm in servizio in stazione hanno ricevuto una richiesta di intervento nella zona dei bagni, dove un ragazzo e una ragazza stavano disturbando i presenti e danneggiando la porta. Al loro arrivo, i "controllori" hanno bloccato i due e li hanno portati all'esterno - in piazza Sigmund Freud - per identificarli e stilare il rapporto. Una volta in strada, però, i fidanzati sono scappati verso corso Como e sulle loro tracce si è subito messo anche un vigile, che era proprio all'esterno della fermata metropolitana.

Durante la fuga, l'uomo della coppia è inciampato ed è caduto, dando così la possibilità al ghisa di bloccarlo. Per tutta risposta, però, il trentenne gli ha scagliato un pugno in pieno volto e ha cercato di rubargli la pistola. In soccorso dell'agente è intervenuto l'addetto alla security di Atm, che però è stato a sua volta aggredito dalla donna, che ha cercato di colpirlo con un grosso gancio da macellaio che aveva nella borsa.

Dopo qualche attimo di tensione, il vigile e la guardia Atm sono riusciti a bloccare i due e li hanno portati negli uffici della Polfer. Durante il tragitto, la trentenne ha cercato di rubare la pistola del "controllore", ma è stata nuovamente fermata.

I due fidanzati sono stati quindi accompagnati all'ufficio centrale arresto e fermi della Locale e il loro arresto è stato convalidato. L'uomo è finito a San Vittore, mentre la donna è stata ricoverata in ospedale perché ha detto di essere incinta.

Il vigile colpito al volto fortunatamente non è rimasto ferito in maniera grave, mentre uno dei due agenti Atm è stato visitato sul posto da un'ambulanza, ma non ha poi avuto bisogno del ricovero.