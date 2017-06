Rubano uno zaino dentro un negozio della Stazione Garibaldi

Arrestato l'autore di un furto all'interno del negozio Tezenis della Stazione di Porta Garibaldi, nella mattinata del 27 giugno.

La vittima è una cliente del negozio, avvicinata da una ragazza che l'ha distratta chiedendole alcune informazioni mentre un giovane le rubava lo zaino e si allontanava. La donna, resasi conto del fatto, ha avvertito la polizia ferroviaria che si è messa sulle tracce dei due, anche grazie alle immagini di videosorveglianza.

Il giovane ladro è stato "seguito" dall'occhio elettronico: fuori dal negozio si è diretto verso il binario 13, dove sono presenti i bagni pubblici, e rovistando nello zaino ha preso qualcosa. Insieme alla complice si è poi guadagnato l'uscita della stazione, dove però gli agenti della Polfer li hanno bloccati.

Il ragazzo aveva in tasca 600 euro in contanti, corrispondenti al denaro che la vittima aveva indicato come presente nel suo zaino: che è stato ritrovato, a sua volta, in un cestino di rifiuti. Tutto l'ammanco è stato restituito alla donna derubata, compresi documenti e telefono cellulare.

Il ladro è stato invece arrestato. Si tratta di un 22enne libanese.