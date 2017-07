Furto in auto parcheggiata in strada, rubano zaino e "strisciano" la carta

Furto ad un'auto parcheggiata in strada, a Milano, nella serata del 20 luglio. E' accaduto in via della Boscaiola, zona Valtellina-Farini. Il furto è stato commesso in un arco di tempo tra le otto e le nove di sera. Ignoti hanno infranto il deflettore anteriore destro di una Renault Clio e hanno asportato uno zaino del valore di circa 200 euro.

All'interno dello zaino c'erano alcuni effetti personali e le carte di credito e tessere bancomat. Il proprietario è un uomo di 41 anni. Ha contattato il numero di emergenza 112 e successivamente ha sporto denuncia in Questura dopo avere bloccato le carte.

Prima, però, i malviventi hanno fatto in tempo a "strisciare" tre volte la carta di credito (per un importo complessivo di 182 euro) in due esercizi commerciali diversi nel giro di pochi minuti. Secondo quanto può riferire MilanoToday, si tratta di un negozio di alimentari di via Clitumno e un ristorante orientale di via Padova.

Sul caso indaga la polizia.