Entrano in erboristeria e rubano lo smartphone della commerciante

Sono entrati in un negozio di erboristeria in via Borsieri (zona Isola) e hanno rubato lo smartphone della proprietaria, che era appoggiato sul bancone, per poi scappare fuori dal locale. Ma il marito della donna, presente anch'egli, li ha inseguiti e, aiutato da un passante, bloccati per la strada.

L'arrivo dei carabinieri ha fatto il resto: il più grande dei due, un ventenne, è stato arrestato e portato a San Vittore mentre il più giovane, un quindicenne, è stato trasferito al Centro di prima accoglienza in attesa delle decisioni del pm dei minori. Entrambi sono cittadini romeni.

E' successo intorno alle otto di sera del 14 giugno.