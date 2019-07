Tenta di forzare l'ingresso della Casa della Memoria, un funzionario avverte la polizia

Il tentativo di ingresso è avveuto qualche sera fa. A renderlo noto pubblicamente è stata l'Anpi, che all'interno dell'edificio ha la sede principale. Parliamo della Casa della Memoria di via Confalonieri, all'Isola, a due passi dal Bosco Verticale. Secondo le informazioni raccolte, avrebbe agito un uomo con un cacciavite.

Il primo ad accorgersene è stato però un funzionario dell'Aned, l'associazione dei deportati, che si trovava alla Casa della Memoria, e che si è reso conto che un uomo stava forzando l'ingresso con il cacciavite. Ha dato l'allarme e l'uomo si è volatilizzato.

In precedenza la cassaforte "condivisa" tra Anpi e Aned era stata "ripulita" da ignoti, nottetempo, che avevano portato via alcune centinaia di euro. Così il presidente provinciale di Anpi, Roberto Cenati, ha fatto intervenire la Digos e ha chiesto una vigilanza più stretta per un luogo importante anche al di là dei beni materiali delle associazioni. Oltre al furto in cassaforte e alla tentata effrazione, infatti, si sono contati alcuni atti vandalici, anche nei dintorni, come quello alla panchina rossa che ricorda le donne vittime dei lager nazisti o quello che ha semi destrutto la "Biblioteca libera" all'aperto.