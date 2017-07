Litigano per avere i soldi della pensione della madre e la maltrattano: arrestati i due figli

Litigavano tra loro continuamente per ragioni sempre legate alla madre: motivi di gelosia affettiva ed economica. Ad avere la peggio dopo ogni litigio, però, non erano i figli ma la povera donna, una signora di 87 anni, che a volte, nel tentativo di separarli durante le colluttazioni, veniva travolta dall'irruenza dei due.

Per questo motivo la coppia di fratelli è stata arrestata. Si tratta di due disoccupati di 61 e 58 anni. Il maggiore dei due, che secondo quanto rivelato dalla polizia sarebbe un consumatore occasione di cocaina e avrebbe un precedente per atti persecutori, vive in casa dell'anziana. Proprio per questo motivo avrebbe dei benefit economici che il minore, anche lui con un precedente di polizia per maltrattamenti, non ha.

La frequenza e la violenza dei litigi ogni volta era tale che nel 2016 gli agenti erano intervenuti già cinque volte nell'appartamento della donna, in via Viganò, zona Isola a Milano. Dopo l'episodio di lunedì, avvenuto alle 16, la polizia ha deciso di portare via i due fratelli in carcere nella speranza di restituire un po' di serenità alla madre.