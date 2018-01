Rubano il cellulare ad una ragazzina in corso Como poi le chiedono 100 euro: due arresti

Rubano il telefono cellulare ad una ragazza di 17 anni in corso Como, a Milano, e poi pretendono 100 euro per la restituzione. In manette sono finiti un ghanese di 44 anni e un varesino di 23.

E' successo durante la notte tra venerdì e sabato, attorno alle 4. Quando la giovane vittima ha capito la situazione, ha subito avvertito la polizia. Gli agenti hanno individuato e fermato i due malviventi. Sono accusati di estorsione.