Dopo il lockdown: Eataly si allarga, nuovo spazio verde all'aperto in piazza XXV Aprile

Eataly "si allarga" in piazza XXV Aprile, all'aperto, ampliando notevolmente la zona di fronte all'ex Teatro Smeraldo con nuovi complementi d'arredo. Lo fa sulla scorta dei provvedimenti post-lockdown da Covid-19 che prevedono, in tutta la città, facilitazioni per i locali e i ristoranti che scelgono appunto di allargare gli spazi aperti per facilitare il distanziamento sociale, ancora da mantenere nei locali pubblici.

Gli spazi saranno aperti tutta la giornata e consentono una specie di immersione in un "contesto verde" inedito per il piazzale che dà su corso Como e corso Garibaldi. Oltre ad una nuova gelateria, Eataly All'Aperto spazia dalla colazione al menu del pranzo con piatti freschi, per poi procedere con l'aperitivo e la cena.

Aperto tutta la giornata

Nell'arco della giornata quindi i milanesi e, quando arriveranno, i turisti, potranno sfruttare la nuova dimensione di Eataly affacciata sulla piazza. E non mancheranno cene speciali a tema.