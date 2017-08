In casa nasconde 5 chili tra hashish e cocaina e 13mila euro: arrestato pusher in via Lario

Oltre 5 chili, tra cocaina e hashish, e 13mila euro nascosti all'interno di un appartamento in zona Isola a Milano. E' la scoperta della polizia locale, che ha arrestato un marocchino 33enne con precedenti penali.

L'Unità contrasto stupefacenti della polizia locale, coordinata dal comandante vicario della polizia locale Paolo Ghirardi, ha arrestato l'uomo in via Lario.

Inseguimento ad Isola

Gli agenti, in servizio di pattuglia in abiti civili nella zona di piazzale Segrino, dopo aver notato un giovane sospetto lo avvicinano e si qualificano con il tesserino di riconoscimento ma lui cerca di fuggire correndo verso viale Stelvio. Gli agenti lo inseguono fino a via Taramelli, dopo aver percorso viale Zara e via Nazario Sauro.

Raggiunto, viene fermato e identificato. Dai terminali risulta avere precedenti per spaccio. Con sé, nascosto in una borsa a tracolla, ha un panetto di hashish del peso di 100 grammi.

Dopo il fermo, gli agenti chiedono ausilio all’Unità cinofila della polizia locale ed effettuano una perquisizione presso l’abitazione del 33enne. In breve tempo vengono individuati 5 chili di hashish e 100 grammi di cocaina ben nascosti all’interno dell’appartamento. Oltre alla droga viene trovato un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 13.370 euro frutto dei proventi dell’attività illecita.

L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e processato per direttissima.