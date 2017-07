«Sottopasso utilizzato costantemente come deposito di oggetti»

Degrado costante in via della Boscaiola, presso il civico 1. Siamo in zona Farini-Valtellina. Il sottopassaggio d'accesso alla strada è un posto che «ben si presta al deposito di materiale vario», scrive una lettrice di MilanoToday.

«Spazzatura di tutti i tipi (bottiglie in vetro, sacchetti di calce, battiscopa, pezzi di ferro, fogliame) con i relativi rischi ambientali e sanitari e, da poco, tre carrelli della spesa che vengono spostati di continuo da una parte all'altra».

Ciliegina sulla torta, per così dire, un frigorifero di colore rosso, depositato da circa dieci giorni. Un angolo di città non proprio isolato nel nulla ma preda di una inciviltà continua, senza pulizia e decoro.

I residenti hanno già effettuato varie segnalazioni ad Amsa e anche all'ufficio emergenze ambientali del Comune di Milano. Ma la "prassi" di utilizzare il sottopassaggio come deposito non sembra terminare.

E la strada non sembra essere sicura anche sotto altri aspetti. Proprio giovedì 20 luglio, prima delle nove di sera, quand'è ancora chiaro, un'autovettura parcheggiata in strada è stata oggetto di furto. I ladri, al momento ignoti, hanno infranto il deflettore destro e rubato uno zaino con all'interno carte di credito e bancomat, che hanno poi tentato di utilizzare in alcuni esercizi commerciali della zona di via Padova e via Clitumno qualche decina di minuti più tardi.