Accoltellarono un cuoco all'Isola: condannati i quattro aggressori

Sono arrivate le condanne per l'accoltellamento ai danni di Alessio Santini, un cuoco che lavora nella zona Isola di Milano. L'episodio è avvenuto in via Borsieri il 28 novembre 2016. I quattro responsabili sono stati fermati poco dopo, visibilmente sotto l'effetto dell'alcool: si erano resi anche responsabili di avere interrotto la corsa di un tram, dopo avere azionato l'estintore e infastidito diversi passeggeri, mandandone anche uno in ospedale.

Le indagini della squadra mobile di Milano hanno unito i due fatti in base alle descrizioni fornite sia dalla vittima dell'accoltellamento sia dai passeggeri del mezzo pubblico.

I procedimenti a loro carico erano due: il dominicano Juan Ramon Arujo, di 21 anni, è l'unico per il quale i magistrati hanno accettato il patteggiamento, finito con la condanna a quattro anni e otto mesi. Aveva chiesto il patteggiamento anche il ventenne colombiano Francisco Agredo Morales, ma gli è stato respinto: per lui la condanna è attesa il 12 luglio con rito abbreviato. Con questo stesso rito è stato già condannato (cinque anni e quattro mesi di reclusione) l'italiano ventenne Davide D'Alessio. Infine un kosovaro è stato condannato a cinque anni di carcere.

L'aggressione è avvenuta mentre la vittima, di 34 anni, stava fumando una sigaretta. Il quartetto lo ha accerchiato, a scopo di rapina, e lo ha colpito a calci, pugni e appunto diverse coltellate. Tutti e quattro erano accusati di tentato omicidio. Il 34enne è riuscito, nell'immediatezza, a rifugiarsi all'interno di un bar e poi è stato soccorso dai sanitari del 118, che lo hanno trasportato al Niguarda in condizioni gravi. Ora per lui ci sarà un risarcimento: per ora, 30 mila euro di provvisionale a carico dell'imputato kosovaro.