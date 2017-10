Corso Como: arrestati due spacciatori di coca

Due spacciatori sono stati arrestati in zona corso Como a Milano, precisamente in via Gaspare Rosales, dai carabinieri della Compagnia Duomo. I due, un 37enne gambiano e un 35enne maliano, sono stati 'beccati' mentre nascondevano un sacchetto in un'intercapedine accanto ad una saracinesca.

Nella bustina c'erano quattordici involucri con della cocaina: per otto grammi complessivi. Addosso avevano anche 120 euro, probabile provento dall'attività si spaccio. Saranno giudicati col rito in direttissima. Si tratta dell'ennesimo arresto in questa zona della movida milanese.