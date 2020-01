Risse e cocaina, il questore chiude un Hub, il bar in pieno centro a Milano

Resterà chiuso per 15 giorni il bar "Hub" di viale Montegrappa a Milano (zona Porta Garibaldi). Lo ha deciso il questore con un provvedimento emesso martedì 28 gennaio e notificato nella giornata di mercoledì.

La sospensione del locale, precisano da via Fatebenefratelli, è scattata ai sensi dell'articolo 100 del Tulps che prevede che il questore possa sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel caso costituisca un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

La serrata è stata decisa perché negli ultimi due mesi "il locale è stato al centro di diversi e gravi episodi violenti", si legge in una nota. La questura, nello specifico, cita alcune risse avvenute nei pressi del locale che hanno visto come protagonisti "numerosi avventori gravati da precedenti penali e di polizia", situazioni che — come precisato dalla polizia — avrebbero creato "pericolo per l'odine pubblico e la sicurezza dei cittadini".

Non solo: a dicembre uno dei clienti era stato arrestato perché "colto nella flagranza di detenzione e spaccio di stupefacenti, portando al sequestro di 12 dosi di cocaina".