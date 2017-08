Garibaldi, il Comune mette all'asta un'area per completare il nuovo skyline

Trentaduemila metri quadri a Porta Nuova, di proprietà del Comune di Milano, sono stati messi all'asta con i relativi diritti volumetrici. In questo modo si va a "completare" l'intervento urbanistico dell'area tra Garibaldi e Repubblica. Non solo: Palazzo Marino potrà recuperare risorse che verranno destinate a riqualificare le periferie milanesi.

L'area si trova tra via Melchiorre Gioia, via Pirelli e via Sasetti, presso la fermata Gioia della M2.

La base d'asta è stata fissata in 77 milioni e 419 mila euro e - urbanisticamente - fa parte del Piano Integrato d'Intervento Garibaldi-Repubblica, complessivamente di 230 mila metri quadrati tra via Pola, la Stazione Garibaldi, via De Cristoforis e via Galilei. Tradotto, stiamo parlando del nuovo skyline milanese: Palazzo Lombardia, Bosco Verticale, Unicredit Tower, Torre Solaria, Torre Solea, Torre Aria, gli edifici delle ex Varesine e la Torre Diamante, oltre alla nuova torre che sostituirà l'edificio dell'Inps in via Gioia 22.

«La vendita dell'area ci consentirà di recuperare importanti risorse che rientreranno nel Piano Trienneale delle opere pubbliche e saranno in buona parte destinate al Piano Periferie», spiega l'assessore all'urbanistica Pierfrancesco Maran.

Nell'area oggetto del bando l'acquirente dovrà realizzare funzioni terziarie e complementari (piccolo commercio e servizi) per un massimo del 10% della superficie totale, garantendo poi aree a verde, attrezzature pubbliche, spazi pedonali, un parcheggio pubblico e parcheggi privati di pertinenza, facendosi anche carico del costo di bonifica delle aree.

Il diritto di preferenza sarà garantito verso Coima Sgr e Deoris Srl, operatori già attivi nel Piano d'intervento Garibaldi-Repubblica. La scadenza del bando è fissata per il 31 ottobre e le buste saranno aperte il 2 novembre.