Messaggio alla ex per minacciare un’altra ex: “Faccio esplodere tutto”, stalker arrestato

Prima l’ha insultata e minacciata sotto casa. Poi, dopo una prima momentanea fuga, è tornato e - scommettendo sulla solidarietà femminile - ha scritto ad una sua ex fidanzata per fare in modo che il messaggio arrivasse alla sua nuova vittima. Quindi, ormai braccata, è finito in manette.

Un italiano di cinquantuno anni, con precedenti per maltrattamenti su una ex compagna e lesioni, è stato arrestato lunedì pomeriggio in via Lepontina a Milano con le accuse - ancora - di atti persecutori e maltrattamenti.

Lo stalker era diventato l’incubo di una argentina cinquantenne, che in passato - fino ad agosto - aveva avuto una relazione con lui. Proprio ad agosto, la donna aveva deciso di lasciarlo dopo che l’uomo le aveva puntato una pistola alla tempia minacciando di ucciderla. Da quel momento, la vittima aveva iniziato a ricevere continue minacce sul cellulare, con almeno una trentina di messaggi al giorno.

Nonostante l’ansia e la paura, lei aveva deciso di non denunciarlo, almeno fino a domenica sera, quando lui si è presentato sotto casa sua e ha iniziato a sputarle addosso, insultarla e offenderla. La cinquantenne - terrorizzata - ha subito chiamato la polizia, ma quando gli agenti sono arrivati sul posto l’uomo era già andato via.

La mattina dopo, però, lo stalker è tornato alla carica e si è ripresentato sotto casa della vittima. Il cinquantunenne, secondo quanto accertato dalla Questura, ha inviato un messaggio vocale ad una sua ex fidanzata - “Ho una pistola, faccio esplodere tutto” -, sicuro che lei lo avrebbe poi inoltrato all’argentina per metterla in guardia.

A quel punto, i poliziotti sono intervenuti e lo hanno arrestato. In un box di proprietà dello stalker, gli agenti hanno trovato una pistola scacciacani caricata a salve.