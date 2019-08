Agenti in bicicletta pizzicano uno spacciatore: casa zeppa di hashish

Pizzicato dagli agenti in bicicletta.

Una pattuglia PolBike della questura di Milano, infatti, ha fermato nelle scorse ore in via Federico Confalonieri (zona Isola) un 20enne italiano, trovato in possesso decine di grammi di hashish mentre stava camminando.

Altri 112 grammi ed un bilancino di precisione sono stati trovati nel corso della perquisizione effettuata dagli agenti presso la sua abitazione. Per lui, quindi, è scattato il deferimento all'autorità giudiziaria con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio.