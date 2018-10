Ciclista travolto da un mezzo in via Imbonati: gravissimo

Un uomo di 34 anni, in bici, è stato investito la mattina di domenica 21 ottobre in via Imbonati, all'altezza del civico 76. Le sue condizioni sono molto gravi. Il fatto è accaduto intorno alle 6.40.

Per cause ancora da accertare, l'uomo è stato colpito da un mezzo ed è rovinato a terra.

Sul posto, inviate dalla centrale operativa del 118, si sono subito recate un'ambulanza e un'automedica del 118 che hanno prestato i primi soccorsi. Stabilizzato dai medici, il ferito è stato portato in codice rosso al Niguarda: lotta per la vita.

La polizia locale ha proceduto ad effettuare i rilievi e ha iniziato a ricostruire le cause del sinistro.