Milano, incidente in via Trevi: Smart si ribalta e piomba dentro al negozio di kebab, un morto

Una Smart ribaltata dentro a un negozio. Letteralmente. Poco più in là una Hyundai Tucson leggermente danneggiata. E il bilancio è pesante: un morto e due feriti. È successo nella serata di martedì 21 gennaio a Milano all'angolo tra via Pellegrino Rossi e via Trevi (zona Affori).

Tutto è accaduto intorno alle 19.40, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale, sul posto per i rilievi, ma secondo una prima ricostruzione del comando di piazza Beccaria sembra che l'utilitaria, guidata da un uomo di 58 anni, stesse viaggiando verso la periferia. L'incidente sarebbe avvenuto durante un sorpasso: mentre la Smart stava superando il suv le due auto si sarebbero toccate innescando la terribile carambola.

Sul posto sono intervenute due ambulanze e un'automedica in codice rosso che hanno soccorso i feriti; per il conducente della Smart non c'è stato nulla da fare: i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Meno gravi, invece, le condizioni dei due feriti, clienti che si trovavano all'interno del negozio di Kebab: uno di loro si è allontanato prima dell'arrivo del 118 mentre un secondo uomo di 68 anni è stato accompagnato in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda.nSul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano.