Ragazza scippata mentre è ferma nel traffico: via il telefono da 1000 euro

In un attimo ha visto il suo telefono - un “iPhone 7 plus”, prezzo di “base” 950 euro - sparire nel nulla. Non ha potuto far altro che guardare il ladro scappare col bottino, per nulla “economico”, e disperarsi.

Una ragazza italiana di venti anni è stata scippata lunedì pomeriggio in viale Jenner a Milano mentre si trovava in auto insieme al suo fidanzato. Verso le 17, il malvivente - un uomo che la stessa vittima ha descritto come un nordafricano alto circa un metro e settanta - le ha strappato il cellulare dalle mani ed è fuggito via.

La ventenne, stando a quanto riferito dalla Questura, era bloccata nel traffico e stava parlando al telefono con il finestrino lato passeggero aperto. A quel punto, il ladro si è avvicinato, l’ha scippata ed è scappato con l’iPhone.

La giovane ha poi presentato denuncia alla polizia, che ora indaga.