Milano, furto all'Esselunga: cerca di rubare oltre 200 euro tra libri, quaderni e penne

Un uomo ecuadoregno di 51 anni è stato arrestato dalla polizia di Milano dopo essere stato beccato dagli addetti della sicurezza di un supermercato a rubare all'interno.

Il furto al supermercato Esselunga

Succede all'interno dell'Esselunga di via Legnone, domenica mattina attorno alle 12.20. Stando a quanto ricostruito dagli agenti che poi lo hanno portato via in manette, il sudamericano stava cercando di portare via duecento euro e libri, quaderni, penne e altri prodotti di cancelleria.

L'obiettivo del ladro, spiegano dalla questura, era probabilmente quello di rivendere la merce rubata considerando l'inizio dell'anno scolastico. Il 51enne, con precedenti specifici, è stato ora accusato di tentato furto.