Milano, tenta di rubare un'auto davanti ai poliziotti: ladro arrestato in viale Suzzani

Stava rubando un'auto davanti alla polizia. E per lui sono scattate le manette con l'accusa di furto. È successo in viale Suzzani a Milano nella notte tra mercoledì e giovedì 25 giugno; in manette un egiziano di 32 anni.

L'uomo, come riferito da via Fatebenefratelli, era riuscito ad intrufolarsi all'interno della vettura e stava armeggiando per accenderla e scappare. A notarlo, intorno alla 1.20, è stata una volante di passaggio.

Gli agenti, insospettiti, si sono fermati a controllare e in pochi attimi si sono resi conto che l'uomo stava per rubare l'auto. Per lui sono scattate le manette.