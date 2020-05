Incendio in viale Fulvio Testi, accende la lavatrice, esce e l'appartamento prende fuoco

Incendio in un appartamento di viale Fulvio Testi, all'altezza della fermata della metro Lilla Ca' Granda, verso le 12 di giovedì 14 maggio. Sul posto sono accorsi vigili del fuoco, con quattro mezzi, polizia di stato, polizia locale e 118, con un'ambulanza.

Per fortuna nessuno è rimasto coinvolto nel rogo: al momento dell'arrivo dei soccorritori l'abitazione è risultata vuota. Le fiamme sono state presto domate dai pompieri, evitando che coinvolgessero altre case. Per consentire l'arrivo dei soccorsi la via Bitti è stata chiusa al traffico.

In base a quanto ricostruito dalla questura, a causare l'incendio nell'appartamento, al primo piano, sarebbe stato un cortocircuito. Un uomo, un italiano di 58 anni, è entrato nell'abitazione, di sua madre, ha acceso la lavatrice ed è sceso nel negozio di sotto. Quando è risalito ha visto del fumo e ha subito allertato il 112. Le fiamme hanno danneggiato solo in parte la casa.