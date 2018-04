Sparatoria in viale Fulvio Testi, colpo di pistola da un'auto in corsa: ferita una 36enne in strada

Un'auto che rallenta la propria corsa e qualcuno - al momento ancora ignoto - che apre il fuoco. Poi, quella stessa macchina che fugge via a tutta velocità e una donna che resta ferita.

Spari e paura la scorsa notte in viale Fulvio Testi a Milano, teatro di un agguato contro una transessuale brasiliana di trentasei anni.

Poco dopo la mezzanotte di giovedì, stando a quanto finora ricostruito dai carabinieri, la vittima si stava prostituendo all'angolo con via Santa Marcellina, quando sarebbe finita nel mirino di un aggressore, che le ha sparato da una macchina. Un solo colpo, a giudicare dall'unico bossolo trovato, che però ha colpito la brasiliana.

A dare l'allarme ai militari è stato un passante, che ha visto la trans a terra - con una ferita alla mano destra - e ha chiesto aiuto al 112. Soccorsa da un'ambulanza, la trentaseienne è stata accompagnata alla clinica Multimedica di Sesto San Giovanni: nelle prossime ore sarà operata, ma non è in pericolo di vita.

Lei stessa, ascoltata dai carabinieri, ha raccontato la dinamica della sparatoria anche se non ha saputo fornire indicazioni sull'aggressore. Non è escluso, ma ad ora tutte le piste sono aperte, che possa essersi trattato di una sorta di regolamento di conti nel mondo della prostituzione. I militari indagano per tentato omicidio.