Trans ricatta cliente con foto intime: arrestata mentre lo costringe a ritirare i soldi

Il rapporto sessuale era durato più del pattuito, per cui ha chiesto più soldi al cliente. Che, però, si è rifiutato. Allora la trans, secondo quanto riferito dalla proucra di Milano, l'avrebbe minacciato mostrandogli alcune fotografie "compromettenti" e intime tra i due, per ottenere comunque i soldi.

E' successo lunedì mattina a Milano, in zona viale Fulvio Testi. Protagonisti una transessuale di 33 anni e il cliente, un milanese di 52 anni. La 33enne, dopo avere mostrato al cliente le fotografie, lo ha costretto ad andare insieme in una filiale bancaria per ritirare il denaro. L'uomo ha acconsentito e i due sono entrati in banca.

Ma, approfittando di un momento di distrazione della ricattatrice, il 52enne ha mostrato all'impiegato allo sportello un foglietto di carta con scritto di chiamare le forze dell'ordine. Il bancario ha immediatamente chiamato il 112 e i carabinieri sono intervenuti sul posto bloccando la transessuale, arrestata in flagranza di reato.