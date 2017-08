Voleva i soldi per la droga: rapina una filiale della Banca San Paolo e scappa con 170 euro

Volto scoperto e coltello in mano. Si è avvicinato al cassiere, lo ha minacciato e rapinato. Voleva 100 euro "per la droga", è scappato con 170 euro in banconote di diverso taglio e ora è ricercato. È successo intorno alle 10 di lunedì 7 agosto nella filiale Intesa San Paolo di viale Ca' Granda a Milano (zona Niguarda).

Il protagonista della rapina — un uomo in stato psicofisico alterato, secondo quanto reso noto dalla Questura di Milano — è scappato con il maltolto in direzione viale Fulvio Testi.

I poliziotti, intervenuti poco dopo, hanno acquisito le immagini resgistrate dalle telecamere a circuito chiuso che potrebbero aver registrato qualche suo passo falso. Sul caso sono in corso accertamenti.