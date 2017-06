Rapina in strada a Milano: "A noi la bici, i telefoni e i portafogli". Arrestati

Tre giovanissimi sono stati arrestati in seguito ad una rapina in strada nella notte del 15 giugno, intorno all'una.

Si tratta di tre ragazzi coetanei di 18 anni, tutti originari della Bolivia. In via Bignami (zona Fulvio Testi) hanno sorpreso due giovani di 19 e 22 anni, in bicicletta, e li hanno avvicinati con una scusa: poi hanno loro intimato di consegnare un telefono, i portafogli e una bicicletta.

Le due vittime (che non sono rimaste ferite) hanno avvertito il 112: una volante della polizia ha raggiunto i 18enni e, dopo una piccola colluttazione, li ha bloccati e arrestati. Rispondono - oltre che di rapina aggravata - anche di resistenza a pubblico ufficiale.