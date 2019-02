Cadono calcinacci dal ponte della ferrovia: chiuso un tratto di viale Fulvio Testi a Milano

Calcinacci in strada. E via off limits. Venerdì pomeriggio, verso le 14.30, polizia locale e vigili del fuoco hanno chiuso al traffico una parte di viale Fulvio Testi dopo che dal ponte della ferrovia in zona Istria sono caduti alcuni calcinacci.

Sul posto sono immediatamente interventi i pompieri del comando provinciale di Milano, che hanno valutato l'entità dei danni e la sicurezza della struttura. I ghisa hanno invece deviato la circolazione delle auto, con la strada che è stata transennata dall'altezza di via Guarini fino in via Zocchi, in direzione centro città.

Verso le 16.40, è stata riaperta al traffico la carreggiata centrale, mentre sono rimasti chiusi il passaggio pedonale e la corsia laterale. Sembrerebbe, stando ai primi accertamenti, che non ci siano problemi strutturali.

Non è la prima volta che su quel ponte si verificano cedimenti. Ad agosto scorso, infatti, viale Fulvio Testi era già stato chiuso, anche se nelle corsie verso la periferia. Nei giorni seguenti erano stati eseguiti dei lavori e l'assessore alla mobilità, Marco Granelli, aveva garantito che non c'era nessun pericolo crollo.

[#ProntoIntervento] Chiusa al traffico viale Fulvio Testi all'altezza di via Guido Guarini Matteucci direzione via Cesare Zocchi, intervento Vigili del Fuoco. PL in luogo per viabilità #Milano — Infomobilità Milano (@infomobilitaMi) 1 febbraio 2019