Allagamenti e tombini otturati: parte di viale Fulvio Testi chiusa al traffico, traffico in tilt

Traffico "impazzito" venerdì mattina in viale Fulvio Testi a Milano. Verso le otto, in pieno orario di punta, la polizia locale è stata infatti costretta a chiudere al traffico parte della carreggiata centrale per allagamento.

Stando a quanto appreso, alcuni automobilisti di passaggio hanno segnalato la presenza di molta acqua sotto il ponte della ferrovia poco prima di piazzale Istria e i ghisa hanno immediatamente allertato Amsa.

I tecnici sono intervenuti per "assorbire" l'acqua, che si era accumulata a causa dei temporali delle ultime ore, e per liberare i chiusini, completamente otturati.

Le operazioni hanno inevitabilmente mandato in tilt la circolazione in direzione centro città, con il traffico che si è riversato sulla corsia laterale e sulle strade alternative della zona. Dopo circa un'ora e trenta, la situazione è tornata gradualmente alla normalità.