Blackout in zona Bicocca a Milano: spenti per un'ora e mezza alcuni semafori di viale Testi

Blackout in alcune zone di Milano, giovedì pomeriggio. Per motivi non ancora noti alcune vie della città - tra i quartieri Bicocca, Segnanino e Ca' Granda - sono rimaste senza corrente elettrica per circa un'ora e mezza.

"La 'luce' - spiegano alcuni residenti - è saltata attorno alle 13.20 e poi è tornata poco prima delle 15". Per il momento da parte dell'azienda dell'energia elettrica A2A non ci sono comunicati ufficiali su guasti o lavori programmati (nei giorni scorsi c'era stato un grosso blackout in zona Est).

Difficoltà alla circolazione su viale Fulvio Testi dove alcuni impianti semaforici sono rimasti spenti per la durata del blackout: quelli all'incrocio con via Santa Monica e via Santa Marcellina. A darne notizia è stato il comune di Milano con un tweet.