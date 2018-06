Autovelox di viale Fulvio Testi: automobilista riesce a far annullare due multe dal giudice

Un automobilista è riuscito nell'impresa di farsi annullare due multe ricevute dall'autovelox di viale Fulvio Testi - quello tra piazzale Istria e viale Ca' Granda - dal giudice di pace. Le sanzioni, 169 euro l'una, avevano comportato anche una perdita di quattro punti dalla patente.

Una sentenza, racconta Il Giorno, le cui motivazioni ancora non sono state depositate ma che 'rischia' di fare tornare la speranza alle quasi 900 persone che ogni giorno ricevono una multa proprio da quegli "Per la prima volta – è il commento dell’avvocato Eleonora Restifo, che ha assistito l'automobilista – vengono annullate sanzioni inflitte dall’autovelox di viale Fulvio Testi. Ci sono tanti punti oscuri da chiarire».

«Le violazioni - prosegue - non sono state subito notificate; la mancata contestazione immediata della prima infrazione ha comportato le successive violazioni, commesse in un lasso di tempo ravvicinato. L’installazione dell’autovelox non sarebbe dovuta avvenire su un lampione, soggetto a oscillazioni. E non si ha la prova che il dispositivo sia posizionato all’altezza giusta. Né i cartelli sono del colore corretto, perché sono in arancione (secondo il codice della strada, l’arancione è per taxi e scuolabus)".

Le due multe annullate fanno parte di un 'pacchetto' di quattro multe prese dal cittadino in questione che guidava l'auto aziendale e nel corso di una settimana le ha preso le quattro infrazioni: il 18, il 21, il 22 e il 24 dicembre. Ora in tanti - quelli del ricorso collettivo al Tar - sperano di spuntarla.