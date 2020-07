Milano, durante un controllo mostra alla polizia un documento falso: arrestato

Aveva in tasca un documento falso e per lui sono scattate le manette, arrestato dagli agenti della questura. È successo nella giornata di lunedì 13 luglio, nei guai un 27enne della Costa d'Avorio, irregolare in Italia e già noto alle forze dell'ordine.

Tutto è iniziato alle 18 di domenica quando gli agenti della Questura lo hanno fermato per un controllo di routine in viale Ca' Granda a Milano (zona Niguarda). E durante le prime fasi di identificazione le forze dell'ordine si sono accorte che il documento mostrato dal 27enne destava qualche sospetto. Più nel dettaglio si trattava di una carta d'identità francese con i dati di un uomo di 34 anni nato in Marocco.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il 27enne è stato quindi accompagnato in questura e il tesserino è stato consegnato all'ufficio falso documentale che ha accertato come la carta d'identità non fosse autentica. Per il 27enne sono scattate le manette, è accusato di possesso di documenti falsi validi per l'espatrio.