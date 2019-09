Milano, sul tram senza biglietto: aggredisce e picchia i controllori per non farsi fare la multa

Un controllore con la camicia letteralmente a brandelli, l'altro con alcuni lividi e una (piccola) ferita alla testa. Entrambi visitati e dimessi dai medici del pronto soccorso con otto giorni di prognosi. È il bilancio di un'aggressione avvenuta su un tram della linea 31 di Milano nel pomeriggio di mercoledì 11 settembre. Nei guai un uomo che non voleva essere multato ma che al termine del parapiglia è stato sanzionato e identificato. E adesso rischia una denuncia.

Tutto è accaduto intorno alle 16 nei pressi della fermata di Parco Nord (Torretta) mentre il tram che collega Cinisello Balsamo a Piazzale Lagosta stava procedendo dall'hinterland verso il centro. L'uomo non ha mostrato ai controllori né il titolo di viaggio né i documenti necessari per la multa, quindi è stato fatto scendere dalla vettura ma una volta in strada ha iniziato a inveire contro i tutor.

Prima le parole, poi le urla, infine la zuffa. L'uomo avrebbe aggredito i controllori dando origine a una colluttazione al termine della quale è risalito a bordo del tram e dopo due fermate, in viale Fulvio Testi, è sceso per aspettare le forze dell'ordine che nel frattempo erano state allertate dal personale Atm.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile che hanno identificato il passeggero che ora rischia di essere denunciato per lesioni personali. Per lui, infine, è scattata una multa.