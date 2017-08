Madre e nonna non gli danno i soldi per l'alcol: devasta la casa

Quando la polizia è intervenuta in via Tartini, a Dergano, domenica sera verso le dieci, la scena che si è presentata agli agenti è stata quella di un appartamento devastato.

La furia di un ragazzo di 28 anni si era scatenata sui mobili e sugli oggetti d'arredamento e, si può dire per fortuna, aveva risparmiato invece la madre e la nonna, 54 e 79 anni, che vivono in quella casa.

Non era la prima volta che il giovane dava in escandescenze. Tanto che, non molto tempo fa, era stato allontanato d'autorità dalla casa di famiglia: in altre parole, non avrebbe dovuto essere lì.

Mamma e nonna non sapevano più come rispondere alle continue, pressanti, vigorose richieste di denaro da parte del 28enne. Che poi, regolarmente, dilapidava i soldi nell'alcol. Domenica, al rifiuto della nonna di elargire una somma di denaro, ha aggredito entrambe, ma per sfogarsi - appunto - sugli oggetti e gli arredi.

Gli agenti hanno interrotto la sua rabbia e lo hanno arrestato, portandolo a San Vittore. Risponde di maltrattamenti in famiglia (reato per il quale ha precedenti) e tentata estorsione.