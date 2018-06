Prelevano 2mila euro ma vengono aggrediti sotto casa: coppia di anziani rapinata a Milano

Paura per una coppia di anziani milanesi martedì mattina, in viale Jenner a Milano. Sono stati aggrediti e rapinati da due giovani poi fuggiti con duemila euro in contanti, che marito e moglie avevano appena prelevato.

Sul caso, avvenuto attorno alle 9, indagano i carabinieri del Comando provinciale, che hanno sentito le vittime subito dopo i fatti. Stando a quanto riferito dai militari, i due, un 84enne e una 80enne, stavano rincasando dopo essere passati da una banca poco distante. Una volta nell'androne del loro condominio, sono stati raggiunti e spintonati con violenza da due uomini - descritti come stranieri dagli anziani - che dopo aver preso il denaro sono scappati.

Marito e moglie hanno poi rifiutato le cure mediche. I due sono stati 'assistiti' dal figlio, arrivato immediatamente sul posto, dopo la rapina.