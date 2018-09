Calci, pugni e due pugnalate al collo e alla mano: violenta rapina contro un ragazzino

Circondato e preso a pugni e calci. Gettato a terra e poi accoltellato alla mano e al collo. Tutto per cercare di rubargli un cellulare. E' quanto è successo ad una ragazzo italiano di 19 anni all'alba di giovedì, in via Teglio a Milano.

Stando a quanto ricostruito dalla polizia, che poi è intervenuta con diverse volanti, insieme al 118, il giovane sarebbe stato aggredito da due balordi descritti come magrebini. La coppia dopo l'aggressione, avvenuta alle 6.30, è fuggita verso la stazione Milano Lancetti.

Il ragazzo è stato soccorso dal personale sanitario arrivato con un'ambulanza. Le ferite - al collo e alla mano sinistra - non erano profonde. Per questo il giovane è stato trasportato all'ospedale Sacco in codice verde. Le sue condizioni non destano preoccupazioni.