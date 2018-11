Minaccia e rapina autista di autobus con una stampella: arrestato

Un autista di autobus a Milano, sulla linea 92, è stato minacciato da un passeggero che, brandendo una stampella, pretendeva 100 euro. Il tutto è avvenuto in via Varé, in zona Bovisa, mentre l'autobus era in marcia, qualche ora fa.

L'autista, un 31enne, ha interrotto la corsa e grazie all'aiuto di un passeggero è riuscito a fare scendere l'uomo, un italiano di 33 anni, poi arrestato per tentata rapina aggravata.

La vittima è stata portata in codice verde al Galeazzi, mentre la linea ha accumulato oltre mezz'ora di ritardo.