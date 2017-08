Rapina, drogano e lasciano a terra il titolare del bar poi svuotano le slot machines

Il proprietario del bar steso a terra sul pavimento, poco più in là le slot machines aperte e svuotate. È la scena che si sono trovati di fronte gli addetti alle pulizie nella mattinata di lunedì 7 agosto in un bar gestito da un cittadino cinese di viale Jenner a Milano.

È subito scattato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno accompagnato il 50enne al pronto soccorso del Fatebenefratelli in codice verde. Fortunatamente le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni.

Gli agenti della questura di Milano stanno indagando per rapina. Il titolare del locale, infatti, ha raccontato di essere stato drogato da due cittadini nordafricani che successivamente avrebbero aperto le casse delle slot machines e rubato l'incasso. Per il momento non è ancora chiaro l'importo della rapina: il 50enne non ha saputo quantificare l'incasso. Sul caso sono in corso accertamenti.