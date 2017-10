"Attenzione: pericolo rapine": Bovisa tappezzata di nastri d'avvertimento

La scorsa notte alcuni attivisti di un gruppo chiamato Generazione identitaria Milano, un movimento di destra contro l'immigrazione e l'"islamizzazione", hanno tappezzato la zona Bovisa di nastri dove si avverte "del pericolo di rapine e di stupri". L'area è stata scelta poichè "molto pericolosa".

L'azione è stata coordinata in altre città d'Italia, come Roma, Torino o Trieste.

"Gli attivisti di Generazione Identitaria, a livello nazionale, hanno messo in atto un'azione congiunta per denunciare il degrado delle nostre città - scrivono in una nota -. Recatisi nei quartieri più disagiati e pericolosi di capoluoghi e altri centri, hanno voluto richiamare l'attenzione dei cittadini, recintando alcune zone con la segnaletica di pericolo".

"Noi di Generazione identitaria Milano, abbiamo agito in Bovisa, già nota per spaccio, violenze e crimini di ogni tipo", proseguono. "La maggior parte delle città, specialmente in aree di periferia, assiste non raramente a fenomeni di “autoghettizzazione” delle minoranze, che sempre più velocemente prendono possesso dei quartieri trasformandoli in zone in cui l'accesso alla popolazione locale è vietato. Da Identitari, non possiamo permettere che ciò avvenga: i milanesi devono essere liberi di frequentare I quartieri della loro città, senza doversi preoccupare della propria sicurezza", spiegano ancora.

"Liberi i quartieri, liberi i cittadini, liberi i popoli: occorre partire dal quotidiano per riportare l'Italia e l'Europa ai loro legittimi proprietari", concludono.