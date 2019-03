Piazzale Lugano, iniziata la demolizione del palazzo delle ex Poste

E' iniziata la demolizione dell'edificio ex Poste di piazzale Lugano: ne ha dato notizia, sabato 16 marzo, Pierfrancesco Maran, assessore comunale all'urbanistica, con l'evocativo «addio Lugano bella!». L'annuncio della prossima demolizione era stato dato a gennaio, con la comparsa di una gru nell'area.

L'edificio, che si trova a ridosso del ponte della Ghisolfa sulla circonvallazione esterna, è stato dismesso nel 2000 e, nel tempo, è diventato dormitorio di senzatetto. Si parla da tempo del destino dell'edificio: nel 2011 era stato anche messo in sicurezza e bonificato dall'amianto, ma ciò non aveva fermato il via vai di occupazioni.

Il proprietario (Europa Gestione Immobiliare, una società controllata da Poste Italiane e Poste Vita) non ha ancora reso noto il progetto che andrà a sostituire lo scheletro in via di abbattimento, ma è probabile che saranno erette due torri di diversa altezza. Queste "domineranno" l'ingresso dello Scalo Farini, destinato a diventare un grande e importante parco della città. Al di là del cavalcavia, invece, sorgerà un supermercato Esselunga che sarà connesso alle ex Poste con un sottopassaggio automobilistico.

Foto Andrea Motta - Fb Pierfrancesco Maran