La voragine di via Baldinucci: "Le case tremano quando passano Tir e autobus"

Uno scavo in strada, largo circa 50 centimetri, trasversale alla carreggiata di via Baldinucci, zona Dergano, per allacciare l'acqua potabile ad uno stabile appena convertito in abitazioni. La riasfaltatura, dopo qualche anno, ha ceduto e da lì in poi, ad ogni passaggio di camion e di autobus le case circostanti subivano forti scossoni. Una situazione constatata anche dalla polizia locale, una cui pattuglia ha verificato "sul campo" le vibrazioni.

Grazie al rapporto dei vigili, il cedumento è stato riparato con una fresatura e riasfaltatura. Ma, nel 2016, lo scavo ha ceduto per l'ennesima volta. «Ho più volte telefonato ai vigili di zona e al comando centrale della polizia locale, ho spiegato il problema anche di persona ad un graduato intervenuto nel corso di uno dei tanti incidenti all'incrocio Baldinucci-Davanzati. Risultato: nulla», spiega amareggiato Massimo Z. a MilanoToday.

I disagi si ripetono ad ogni passaggio dell'autobus 82 ma soprattutto quando transitano camion e Tir di una nota azienda di trasporti. L'ora di "punta" in questo caso è dopo le nove di sera. «Ogni volta - racconta Massimo Z. - la nostra casa subisce scossoni tipo terremoto, i pavimenti traballano e i muri, a volte, emettono strani scricchiolii».

Non è tutto. Con il freddo e le piogge, ultimamente si sono formate altre due buche di circa 30-40 centimetri nella zona che aveva ceduto, con un elevato pericolo per auto, moto e bici che transitano.