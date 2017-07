Chiamata anonima porta la polizia nel 'covo' dei narcos di shaboo: due arresti in un hotel

Sembravano due ospiti qualsiasi dell'hotel ma in realtà nascondevano quasi 250mila euro di droga. Non uno stupefacente qualsiasi ma shaboo: potentissima metanfetamina molto diffusa tra le popolazioni asiatiche, filippini e cinesi in primis.

Una scoperta del tutto casuale

La scoperta, quasi del tutto casuale, è della polizia di Milano. Dopo una segnalazione anonima nella notte tra lunedì e martedì, attorno all'1.30, due volanti - la Niguarda e l'Adriatica, primo turno - vanno in un hotel di via Pellegrino Rossi per fare un controllo a due cittadini asiatici sospetti. L'albergo è l'Igiban, al civico 45.

Chi sono i due 'narcos'

I due ragazzi, uno di 22 e l'altro di 23 anni, cinesi, hanno preso in affitto due camere anche se sono domiciliati a Milano e Sesto San Giovanni. In una delle camere, i poliziotti trovano 320 grammi di shaboo. Una droga il cui decimo di grammo - la dose più comune - costa una settantina di euro. Era divisa in quindici confezioni.

La coppia - uno dei due con precedenti penali specifici - addosso non ha molti contanti: solo 310 euro. Sono stati arrestati con l'accusa di possesso di stupefacenti ai fini di spaccio. Dopo la convalida sono stati trasferiti a San Vittore.