Litigano per affari in un bar: ferito all'orecchio con il coccio di una bottiglia

Aggredito all'interno di un bar in piazza Bausan. E' successo il 13 luglio poco dopo l'una di pomeriggio.

La vittima è un egiziano di 54 anni, agente di commercio. Gli aggresosori (in tre) sono suoi connazionale, uno noto alla vittima. Si sono incontrati per caso dentro il bar e hanno iniziato a discutere su questioni di affari pregresse. Secondo quanto riportato dalla questura milanese, l'aggressore si sarebbe proposto tempo addietro come commercialista o consulente, ma i due, in un secondo tempo, non avrebbero trovato un "accordo" economico.

Il 54enne è stato preso a schiaffi e fatto cadere per terra, poi è stato anche ferito all'orecchio con un'arma da taglio: non è chiaro se un coltello o il coccio di una bottiglia di vetro rotta.

La vittima ha indicato comunque le generalità del suo aggressore principale. Gli agenti del Commissariato Comasina sono andati a casa sua e hanno trovato anche i documenti, ma lui non c'era. E ora continuano ad indagare per trovarlo.