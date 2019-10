A Milano il bosco "griffato" Gucci: sarà composto da 2mila alberi, piantati i primi 200

Per ora sono solo 200 ma alla fine dei lavori saranno 2mila. Sono gli alberi donati da Gucci al comune di Milano e che nella giornata di mercoledì 23 ottobre sono stati piantati all'interno del Parco Nord di Milano. Alla cerimonia ha partecipato anche il primo cittadino di Milano Beppe Sala.

"Oggi al Parco Nord abbiamo messo a dimora i primi 200 dei 2mila alberi donati da Gucci, con la collaborazione dell'associazione Rete Clima, impegnata a neutralizzare le emissioni di CO2 attraverso la forestazione urbana — ha scritto su Facebook il primo cittadino di Milano —. Gli alberi e gli arbusti che abbiamo piantato faranno parte di un meraviglioso bosco autoctono, a disposizione di tutti i cittadini. L'impegno di Gucci in questo progetto, molto positivo e concreto, dimostra che le aziende stanno cambiando sensibilità rispetto al tema dell'ambiente. E iniziative come queste possono aprire la strada a un nuovo modo di intendere la collaborazione tra pubblico e privato".

Milano, "la città verde degli alberi"

Nei prossimi anni, secondo quanto previsto dal progetto ForestaMi, verranno piantati tre milioni di alberi in tutta la città metropolitana, praticamente uno ogni persona che vive nell'area metropolitana.

Alberi ma non solo: la metropoli ha voglia di verde. E nei prossimi anni prati e orti potrebbero aumentare. La domanda è lecita: come? La risposta non è banale: verranno allestiti sui tetti dei palazzi. All'ombra della madonnina, infatti, esistono già 970mila metri quadrati di tetti verdi che, secondo i piani del comune, potrebbero diventare 13milioni nei prossimi anni, tutto questo grazie agli incentivi di Governo e Palazzo Marino e attraverso le nove norme del Piano Governo tel territorio.“