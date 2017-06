Pulisce gli scarichi, l’acido gli schizza su tutto il corpo: 30enne ustionato in un bar, è grave

Stava pulendo gli scarichi delle tubature dietro al bancone: un’operazione di routine, che aveva già fatto in passato. Questa volta, però, qualcosa è andato storto ed è stato investito da un getto di acido che lo ha colpito praticamente su tutto il corpo.

Grave incidente sul lavoro verso le 16 di martedì pomeriggio in un bar di piazza della Trivulziana, a due passi dall’università Bicocca a Milano, dove un ragazzo di trenta anni - dipendente del locale - è rimasto ustionato dopo essere stato investito da un getto di acido solforico.

Il giovane, stando a quanto finora ricostruito da polizia e vigili del fuoco, stava pulendo gli scarichi delle tubature della lavastoviglie, dei lavandini e della macchinetta del caffè, quando l’acido ha fatto reazione con alcuni residui di acqua ed è fuoriuscito dai tubi.

Il trentenne è stato colpito dal getto alle braccia, alle gambe, al petto e al viso: soccorso dal 118, è stato trasportato in codice rosso al Niguarda. La vittima non ha mai perso conoscenza e non è in pericolo di vita, ma ha riportato ustioni di secondo e terzo grado sul 10% del corpo.

In piazza sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza per l’area per verificare un potenziale rischio, poi scongiurato, di contaminazione.