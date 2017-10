Bicocca, cade a pezzi il pergolato di legno davanti all'università

E' praticamente in stato d'abbandono il pergolato di fronte all'edificio U7 dell'Università Bicocca. Lo segnala UrbanFile, e non è la prima volta. In teoria il pergolato (in legno) abbellisce lo spazio urbano della grande piazza tra l'U7 e l'U12, un luogo tra l'altro decisamente frequentato vista appunto la presenza della seconda università statale della città di Milano.

Il problema è che, come si vede bene dalle fotografie pubblicate da UrbanFile, questo pergolato sta letteralmente cadendo a pezzi. «Secondo noi dovrebbe esser ritenuto pericoloso perché molte travi sono marce e fratturate in vari punti», scrive il giornale online. Alcune porzioni in realtà sono transennate da qualche anno, ma ovviamente non è questa la soluzione ottimale.

E' probabile che ad avere rovinato fino a questo punto il pergolato sia stato il glicine che - crescendo - era diventato troppo pesante per la struttura. Che, adesso, oltre ad essere pericolante è anche decisamente brutta.